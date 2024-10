Kollegaerne har talt: Her er vores krav til den nye borgmester

- Jeg synes, at han er en flink mand og en god kollega. Men jeg synes også, at han har nogle mangler. Anders er god til regneark, men der mangler måske lidt forståelse for, at der er mennesker bag ved de ark, som har brug for hjælp, siger gruppeformanden for Venstre i Aarhus, Gert Bjerregaard, som også er medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Han henviser særligt til, at han ikke synes, Anders Winnerskjold hidtil har gjort nok for at hjælpe samfundets mest udsatte borgere og handicappede.

- Det er vigtigt, at han bliver borgmester for hele Aarhus og ikke kun for Socialdemokratiet. For mig at se ved han, hvor skoen trykker på det sociale område, så her har jeg en forventning om, at han vil træde i karakter for blandt andet vores socialt udsatte og handicappede borgere, siger Gert Bjerregaard til TV2 Østjylland.

Store forventninger

Venstres ønske om mere styr på velfærden møder opbakning hos Socialistisk Folkeparti, hvor rådmand Thomas Medom først og fremmest understreger, at han har høje forventninger til den nye mand med kæderne om halsen.

- Det er en vigtig post. Jeg håber, at han formår at skabe et godt samarbejde i byrådet, og at han får styr på de problemer, der er i kommunen. Jeg håber på et højere ambitionsniveau for velfærden i Aarhus, end man har set tidligere, siger Thomas Medom (SF).