Her er vinderen af 'Hjem til gården' - Har nye planer for gevinsten

25-årige Kasper Gregersen er vinder af ’Hjem til gården’ 2020, men allerede inden sejren var han klar over, hvad gevinsten på de 500.000 kroner skulle bruges på.

- Jeg vil bruge mine penge på familien. Jeg vil give dem en rejse langt væk. De har fortjent det, sagde 25-årige Kasper Gregersen i minutterne, inden finalen blev skudt i gang.

- Jeg er så stolt af dig, Kasper. Det er så sejt, sagde hans mor, da Kasper Gregersen efterfølgende ringede til sin mor og fortalte den gode nyhed.

Det var ikke kun nyheden om sejren, han delte med hende. For han kunne heller ikke vente med at fortælle den ”ekstra gode nyhed”.

Han afslørede nemlig, at han ville invitere sine forældre og lillebror på en rejse til Bali.

- Eeeeej. Ej. Det lyder fedt. Tak, lød det fra en overrasket og rørt mor i den anden ende af røret.

Siden finalen blev optaget i sensommeren 2019, har coronavirus spredt sig til hele verden. Det har tvunget Kasper Gregersen til at ændre sine planer for gevinsten.

Overhalede Jesper indenom

Sejren i ’Hjem til gården’ kom i hus efter en dramatisk finale mod Jesper Holmgaard.

I den første udfordring var Jesper Holmgaard en anelse foran, men det ændrede sig i en opgave, hvor de to finalister skulle samle en akvædukt, så de kunne pumpe vand ned i en beholder og frigive tidsmarkøren.

Kasper Gregersen fik hurtigt skabt et overblik over brædderne og samlet akvædukten. Imens sad Jesper Holmgaard på hug og kæmpede stadig med at finde de brædder, der passede sammen.

- Du må ikke give op, Jesper, råbte de andre beboere fra halmballerne på sidelinjen.

Men på dette tidspunkt pumpede Kasper Gregersen vand på livet løs.

Kasper Gregersen fortæller i dag, at han under hele finalen ikke følte sig sikker på at vinde – heller ikke, selvom han førte meget til sidst.

Så det var først, da Lene Beier udråbte ham som vinder, og han fik blomsterne i favnen, at han forstod, hvad der lige var sket. Og her føltes det alligevel stadigvæk uvirkeligt.

Fik ingen stemmer

Kasper Gregersen havde sammen med de øvrige beboere opholdt sig på gården i 40 dage.

Uge efter uge undgik han at komme i tvekamp – men undgik også konflikter og kontroverser.

Det var alligevel ikke nok, da han nåede finaleugen.

For dagen inden finalen skulle de tidligere beboere stemme på, hvem de mente var den mest værdige finalist.

Valget stod mellem Michelle, Jesper, Tina og Kasper. Gang på gang blev stemmerne givet til de andre. Kasper fik faktisk ikke en eneste stemme.

- Vi fire havde aftenen inden snakket om, hvem vi var sikre på at få stemmer fra. Og der var vi alle sikre på, at jeg i hvert fald ville få en stemme fra Henrik, fortæller Kasper Gregersen.

Så da Henrik Søndergaard i stedet valgte at give Michelle Larsen sin stemme, blev Kasper Gregersen sur, ked af det og ikke mindst skuffet.

Men med nul stemmer havde Kasper Gregersen kun fået mere blod på tanden.

I finalen mod gårdens største konkurrent

At det var lige netop Jesper Holmgaard, han skulle kæmpe mod i finalen, var endnu mere nervepirrende.

- Han er jo en ”super(bonde)mand”. Jeg tror vitterligt ikke, at der var en eneste ting på gården, som Jesper ikke havde prøvet før, fortæller Kasper Gregersen.

Jesper Holmgaard, der til dagligt er fodermester på Danmarks andenstørste gård, havde eksempelvis haft bier, høstet med le og klippet får.

Udover en råstyrke, teknisk snilde og en masse erfaring havde Kasper Gregersen også øvet sig i viden fra bondebogen sammen med Jesper Holmgaard.

- Så jeg følte, jeg gik døden i møde.

Men nerverne og bekymringerne blev gjort til skamme, da Kasper Gregersen poppede champagnen og blev fejret af Jesper Holmgaard og de andre beboere.

Har en plan b

Nu er der gået et år, siden tv-optagelserne sluttede.

I mellemtiden har coronakrisen lammet hele verden, og rejsen til Bali, som han lovede sin mor i telefonen, ligger ikke i den nærmeste fremtid.

Coronakrisen har givet dem tid til at tænke over andre mulige rejsedestinationer.

- Vi har snakket mange lande og er kommet frem til Sydafrika, fortæller Kasper Gregersen.

Det er en drøm for både hans far og lillebror at komme på safari, så foreløbigt er planen syv dages safari og syv dages afslapning med badestrande og hygge.

Familien kan selvfølgelig heller ikke komme til Sydafrika i øjebillet, men de håber at komme afsted til næste sommer.

Men som det ser ud nu, tør de ikke lægge sig fast.

Derfor har de da også en plan b.

- Så må vi vente og ellers bestille et lækkert hotelophold eller leje en ferielejlighed herhjemme i Danmark, siger Kasper Gregersen.

Han er uanset hvad ikke i tvivl om, at en stor del af pengene er øremærket familien.

- Mine forældre har været der for mig og min bror i tykt og tyndt. Nu vil jeg gerne give dem noget tilbage i taknemmelighed, siger han.

Kasper Gregersen regner dog ikke med at bruge alle pengene på rejsen.

Resten skal bruges til at udskifte et par af møblerne i hans lejlighed og gemmes på en konto til en eventuel udbetaling til hus eller større lejlighed.