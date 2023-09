Her er planerne: Stort shoppingcenter forandres totalt

Dette gøres med et håb om, at man på den måde kan opretholde et samlingssted og bycentrum i Gellerup.

- Vi ønsker at omdanne City Vest til et bydelscenter med et solidt kundegrundlag, specialbutikker og dagligvarebutikker, siger Jens Skinnebach, som er afdelingschef ved A. Enggaard.

Boliger og shopping samlet på et sted. Sådan bliver fremtiden for City Vest i Brabrand.

Af en pressemeddelelse fremgår det, at A. Enggaard foreslår at åbne facaderne i gadeplan i den nordlige del af centret for at gøre det mere indbydende

Men er der ikke i forvejen for mange boliger?

- Det er rigtigt, at der har været snak om, at der er for mange boliger i området. Men vi mener dog, at det her er et attraktivt område med en skøn natur, som folk ønsker at flytte til, siger Jens Skinnebach til TV2 Østjylland.

Borgerne med på råd

Ifølge Jens Skinnebach vil man på bedst mulig vis forsøge at tage de lokale med på råd og dette gøres gennnem en dialog med kommunen samt borgerinddragelse.

Derudover understreger Jens Skinnebach i en pressemeddelse, at det for A. Enggaard er afgørende, at bydelen bliver attraktiv og kommer til at passe godt ind i resten af Gellerup.

Indtil videre har planafdelingen bedt fællesråd, naboer og flere om at svare tilbage senest den 21. september 2023.