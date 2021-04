Her er Østjyllands dyreste hus

For pengene får du 8 værelser fordelt på 261 kvadratmeter. Huset er oprindeligt opført i 1907 af en lægefamilie og moderniseret og udvidet i 2015.

Villaen byder måske ikke overraskende på luksus i stil med et højteknologisk tempereret vinrum i californisk redwood, som åbnes via en fingeraftrykslæser og udsigt over Aarhus-bugten fra stort set alle rum.

Fra haven er der direkte adgang til stranden og den smukke udsigt kan også nydes fra en træterrasse kort fra vandkanten. Er man til et dyb i bølgen blå er der også sørget for det hele: Saltvand og sand kan skyldes af i husets udebruser, inden man kommer ind i huset.



Boligen blev sidst solgt i maj 2019 og her gik den til den nette sum af 22 millioner kroner. I denne omgang blev villaen udbudt til salg i begyndelsen af marts 2021.