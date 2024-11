Direktør, foredragsholder og selvlært pædagog: Her er manden bag Flying Superkids

Medlemmerne strømmer til, og sønnerne Lars og Svend Godbersen får så at sige gymnastikken ind med modermælken. Familien bor på gården, hvor drengene vokser op omgivet af gymnastikglade børn og unge. Ikke så overraskende bliver begge drenge selv gymnaster, og fra Lars Godbersen er 11 år, til han er 23, er han selv med på Flying Superkids, indtil en skade sætter en stopper for den aktive karriere.

I stedet kommer han i mesterlære hos sin far og får gennem de næste mange år et tilbundsgående indblik i, hvad det vil sige at drive Gymnastikgården og Flying Superkids.

- Jeg indså, at det ikke var noget for mig. Jeg fandt ud af, at jeg mere var en handlingens mand og ville hellere arbejde som træner og altmuligmand for Flying Superkids, skriver han på sin hjemmeside.

Han lærer tidligt, at det kræver disciplin og hårdt arbejde at nå sine mål – en lærdom, der fortsat gennemsyrer hele kulturen på Gymnastikgården, og som Lars Godbersen selv fremhæver som en af grundpillerne i arbejdet med de børn og unge, der drømmer om en plads på Flying Superkids.

Lars Godbersen tager sin uddannelse i livets skole, og her er det far, der er lærer.

- Jeg var en meget blød knægt, og hvis min far ikke havde lært mig de ting, jeg har lært af ham, var jeg aldrig blevet til det menneske, jeg er i dag, udtalte han i 2010 til TV2 Østjylland.

Overtager et livsværk

Efter 12 års mesterlære overtager han i 2007 direktørposten fra Uwe Godbersen.

- Ligesom jeg var blevet kørt i stilling til det meste af mit liv, skriver han.

Det er hårdt, fortæller han, men den nye direktør har sine egne drømme og visioner, og efter generationsskiftet træder han ud af faderens skygge og sætter fart på udviklingen af konceptet og de stort anlagte shows.

- At flytte noget, der engang var et gymnastikhold over i et showbrand, det er en svær skude at vende. Der har vi gjort meget ud af at være smarte, moderne og fremme i skoene, udtaler han.

Og det lykkedes til fulde. Flying Superkids er i dag et kendt brand og en velsmurt maskine med masser af shows i ind- og udland. Opvisningerne ses af over 35.000 mennesker årligt, og også uden for landets grænser gør Flying Superkids sig bemærket.

Lars Godbersen nyder at stå i rampelyset og kendisfaktoren stiger, da han i en årrække danner par med sangerinden Kat Stephie Holst fra gruppen Sukkerchok.