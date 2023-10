Her er de nominerede til ny arkitekturpris - du bestemmer vinderen

I mere end 30 år har Aarhus Kommune delt priser ud til arkitektur i kommunen. I år er det ikke kun kommunen, der bestemmer, hvem der løber med hæderen. En ny pris - med navnet Aarhusianernes Arkitekturpris - ser i år dagens lys. Her kan alle være med til at stemme på det projekt, som man gerne vil se mere af i det aarhusianske. - Jeg synes, det er vigtigt, at aarhusianerne er med i dialogen, når vi hædrer arkitekturen, så vi sammen tager snakken om, hvor det er, Aarhus skal bevæge sig hen. Med prisen kan man være med til at sætte spot på de konkrete projekter, man synes, bidrager til et bedre Aarhus. Det er den opmærksomhed på, hvad arkitektur gør, der er vigtig ved prisen, siger Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus Kommune.

Aarhusianernes Arkitekturpris Glasalstrup i Hasselager Ny hovedindgang til Den Gamle By Aros Åpark i Midtbyen Volume Village Byrummet omkring Karréerne og Kampanilen ved Bassin 7 (Aarhus Ø)

Bedømmelseskomité til Aarhusianernes Arkitekturpris Freddy Nielsen, lokalformand, De Hjemløses Landsorganisation

Henrik Olsen, formand, Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd

Jeanette Kusk, forperson, Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Mark Nielsen, medlem af Forretningsudvalget, Studenterrådet ved Aarhus Universitet

Mogens Toustrup, næstformand, Tilgængelighedsrådet

Victoria Langagergaard, studerende, Aarhus Katedralskole

Man kan stemme fra 2. oktober til 2. november: Klik her for at læse mere

Ni projekter i spil til hovedpriser Den nye pris, hvor aarhusianerne (be)stemmer, må betragtes som en "lillesøster-pris" til de faglige hovedpriser, der er blevet delt ud siden 1988. Her bliver prisen for bedste bygningsarkitektur og prisen for bedste mellemrum. I kategorien for bedste bygningsarkitektur er de nominerede: Studieboligerne i Universitetsbyen (det gamle kommunehospital), den nye hovedindgang til Den Gamle By, Glasalstrup i Hasselager og Æblehaven i Åbyhøj. Prisen for de bedste mellemrum skal kåres blandt følgende projekter: Bebyggelsen og byrummet omkring Karréerne og Kampanilen ved Bassin 7 på Aarhus Ø, byrummet omkring Made In Aarhus i Lisbjerg (tidligere Ressourcehusene) samt passagen og kunstværket New Ark ved arkitektskolen på Godsbanen.

Bedømmelseskomité til de to faglige priser Nicolaj Bang, rådmand, Teknik og Miljø

Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune

Eva Møller Sørensen, områdechef, Plan og Byggeri i Teknik og Miljø

Charlotte Schmidt, fagdommer og arkitekt, udpeget fra Akademisk Arkitektforenings fagdommerliste

Torben Nielsen, rektor, Arkitektskolen Aarhus

Vinderne kåres i november.