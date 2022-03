Her er Aarhus' bud på fremtidens skoler

På den nye skole skal tavleundervisning erstattes af store værkstedsarealer, hvor kreativiteten skal udfoldes. De nye rammer for fremtidens skole skal være med til at øge fokusset på klima og bæredygtighed.

- Det er bliver et lækkert byggeri, fordi det kommer til at være en træskole, med træ som det primære facademateriale. Det er også noget af det som signalerer, at det er et klimavenligt byggeri, for det gør en kæmpe forskel i forhold til CO2-aftrykket.