Her brugte de en simpel metode - nu går de unge i bad efter idræt

Noget af det, der følger efter motion, er et bad, men for mange børn og unge kan badet sammen med andre efter en svedig gymnastiktime være skræmmende.

Uge 41 er landet over motionsuge.

Det har de fundet en løsning på i Beder-Malling Idrætsforening, BMI, syd for Aarhus.

Det har nemlig en større betydning end bare at være et baderum, forklarer Christine Winding-Lauritzen, der er foreningsudvikler i BMI.

Derfor rykkede alle i foreningen sammen i bussen og gav en hånd med for at forbedre og -skønne omklædningsrummene.

- Det er ligesom blevet en del af træningen at gå i bad sammen, siger hun.

U13-pigerne er glade for de nye omklædningsrum.

- Det er også her, vi kan give de unge en kropsforståelse af, at vi alle ser forskellige ud, og ikke som man ser på de sociale medier, og man skal være glad for den, man er, siger Christine Winding-Lauritzen.



Pigeholdene var med til at bestemme farver, og hvordan det skulle se ud. Så har der været frivillige ældrehold om formiddagen, der har malet, de unge stemplede ind om eftermiddagen, og seniorhold om aftenen, fordi de synes, det er sgu bare blive megafedt, forklarer Christine Winding-Lauritzen.



Drengenes omklædningsrum blev efterfølgende renoveret med samme effekt.