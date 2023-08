Henrik var med på fatal løbetur: - Godt at konfrontere sig selv

- Vi fortsætter med at tage den rute, vi plejer at gøre. For os bliver det et mindested for Emma, hvor vi kan sende hende en masse gode tanker. Sådan lyder det fra løbetræner i AGF Atletik Henrik Gehlert efter den tragiske løbetur torsdag i sidste uge, hvor en løber mistede livet i en ulykke. - Alle har kendt Emma i mange år gennem klubben og privet. Så det er svært at stå her, siger Henrik Gehlert i blomsterhavet. På stedet, hvor ulykken skete, er der en højresvingsbane, hvor de biler, der skal dreje, let kan skygge for forgængere og bilister, der skal ligeud, og skabe en blind vinkel.

Løbeklubben har flere gange løbet forbi ulykkesstedet.

Derfor håber løbeklubben, at kommunen og politiet vil se på, om noget kan ændres. - Vi har tit talt om netop det sted og påtalt det over for vores medlemmer. Vi håber, der sker noget mere konkret, så vi og feltet bliver mere synligt for bilisterne, siger Henrik Gehlert, der var med på den tragiske tur i sidste uge.

Det er ved denne svingbane og fodgængerfelt, der kan opstå en blind vinkel. Foto: Google Maps

Ifølge ham kunne man eksempelvis sætte faste fartmålere op, sløjfe svingbanen eller opføre et bump. Og så vil løbeklubben selvfølgelig være endnu mere opmærksom, når de passerer Oddervej. - Jeg tror på, at det er godt at konfrontere sig selv med det, der er sket, for generelt er vores sikkerhed høj, når vi bevæger os rundt som bløde trafikanter, siger løbetræneren.

Ulykken skete torsdag i sidste uge, og der ligger massevis af blomster og breve til den afdøde.

Også flere af områdets beboere har tidligere gjort opmærksom på stedet. Østjyllands Politi oplyser til TV2 Østjylland, at de ikke umiddelbart har mulighed for at finde tal på, hvor mange indsigelser der er gjort og henviser til Aarhus Kommune.

Aarhus Kommune har modtaget i alt syv anmeldelser, der enten går på manglende lys i lygtepælene eller huller i vejen. Seneste henvendelse kom tilbage i februar i år, men efter torsdagens ulykke vil man nu se nærmere på sikkerheden i krydset - Nu skal vi sammen med politiet klarlægge hændelsesforløbet, og hvad der så - om noget - skal ske på lokaliteten. Det er vigtigt at få afklaret, om det er indretning af infrastrukturen derude, der er et obs-punkt, eller primært trafikanternes adfærd, siger Morten Skou Nicolaisen, afdelingsleder for mobilitet i teknik og miljø i Aarhus Kommune.

