Bundsgaard om kæmpe ekstraregning: - Helt rimeligt

- Jeg synes, det er helt rimeligt, når nogen donerer en meget stor gave til Aarhus og fodbolden i Aarhus, at Aarhus Kommune er med til at bidrage. Vi er stadig de mindste bidragsydere til at få det her løst, siger Jacob Bundsgaard.

På trods af kritiske røster er, nu tidligere borgmester Jacob Bundsgaard (S), ikke selv rystet over, at kommunen nu skal til lommerne igen.

Det har mødt voldsom kritik , at Aarhus Kommune tirsdag meldte ud, at regningen for Aarhus Stadion bliver hele 248,6 millioner kroner dyrere , end først antaget.

- Det er et projekt, der kommer til at være til gavn og glæde for tusindvis af aarhusianere både med koncertoplevelser, fodboldoplevelser og fællesskab. Det, synes jeg sådan set, er rimeligt nok, at Aarhus Kommune er med til at finansiere, tilføjer Jacob Bundsgaard.

Det er både Salling Fondene, Lind Invest, AGF og Aarhus Kommune, der har været med til at finansiere et nyt stadion.

- Det er rigtigt, at vi kommer til at skulle lukke det sidste hul som kommune, og der har vi fundet en finansiering, som er både ansvarlig, og som sikrer, at det ikke går ud over andre områder i Aarhus Kommune, siger Jacob Bundgaard

Fortælling i ruiner

Flere byrådspolitikere i Aarhus Kommune har rettet en voldsom kritik af den store regning.

- Det er beskæmmende at se Jacob Bundsgaard bruge løs af penge for at redde sit stadionprojekt. Det sker lige efter budgetforhandlingerne, hvor vi har måttet lave hårde prioriteringer på anlægsområdet for at få enderne til at hænge sammen. De 200 millioner kunne i stedet have været brugt på bedre folkeskoler, idrætsfaciliteter til almindelige aarhusianere eller nye cykelstier, lød det tirsdag fra Jakob Søgaard Clausen, byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne i Aarhus Kommune, der tilføjede:

- Jeg mener, vi bør kigge på at reducere i stadionprojektet og kræve, at AGF bidrager mere til finansieringen af deres eget stadion.

Og han var ikke ene om at mene, man bør gør projektet mindre.

- Det har hele tiden været fortællingen, af det ikke var skatteborgerne der skulle betale for AGF’s nye stadion. Den fortælling ligger nu i ruiner, hvis kommunen skal betale overskridelsen. Det er stærkt kritisabelt at foreslå at bruge næsten 1 milliard kroner på et stadion, sagde Mette Bjerre (SF), der er forperson i kulturudvalget i Aarhus Kommune, tirsdag.