Helene vil have flere kolleger: - Mit bostøtte-hjerte bløder

- Mit bostøttehjerte bløder. De her mennesker har jo brug for det. Jeg kan slet ikke have det, og jeg bliver så ked af det, siger Helene Heidi Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har arbejdet i SORAS siden marts 2016 og fortæller, at hun er meget stolt af det arbejde, de laver. Derfor håber hun også, at flere får mulighed for at få besøg af hende eller en af kollegaerne.

- Når vi kommer ind og hjælper med struktur og planlægning, så sker der noget i deres liv. De kan magte lidt mere hele tiden, og kan til sidst stå på egne ben, har skabt et hjem og har fået mening ind i deres liv. Det har vi været med til, og det bliver jeg så rørt over hver gang, siger Helene Heidi Jørgensen.