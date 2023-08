Hele Danmark samlede ind til Hailey: Nu er hun blevet opereret

Tirsdag kunne familien Ritz Krarup ånde lettet op, da toårige Hailey vågnede op efter den operation, som nu har fjernet hendes malformation. - Det er helt fantastisk. Det er gået bedre end forventet, siger Haileys mor, Nana Ritz Krarup. Den amerikanske læge dr. Waner fjernede hele malformationen i Haileys hals, som har truet med at trykke på den toåriges luftveje og hendes vejrtrækning. - Vi er mega lettede! Men det er også svært at tro på, når vi altid har fået at vide, at det aldrig kunne fjernes. Det er lidt surrealistisk, at det bare har flasket, siger den glade mor.



Familien bor på Ronald McDonald House på Manhattan i New York. Foto: Privatfoto

Lægen nåede også at fjerne noget af malformationen i kinden, og det hele er sket med laser.

- Han fik det til at lyde som det letteste i verden. Han er virkelig en empatisk læge, siger Nana Ritz Krarup. Malformationen vil hæve de næste par dage, har familien fået at vide af lægerne, derfor bliver de fulgt tæt af de amerikanske læger. Disney og Frihedsgudinden De er blevet udskrevet onsdag, og de næste dage skal familien bruge i New York med at gå til kontroller med datteren, men de håber også at nå forbi en Disney-butik og måske Frihedsgudinden, inden turen går til Danmark i næste uge.

Familien består af fem, Frederik og Nana og børnene Emily, Pilou og Hailey. Foto: Privatfoto