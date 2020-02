Heidi frygter for naboens nye sø: Nu er der hjælp fra uventet kant

VIDEO: De store regnmængder, der falder for tiden, giver udfordringer flere steder. Vi har tidligere fortalt om en husejer i Lystrup, der i flere uger har kæmpet for at holde vandet fra nabomarken ude af huset. Ejerne af marken tager ikke ansvar. Men nu er der kommet hjælp.

Den seneste uge har været et mareridt for Heidi Jæger Kronvold, der bor i Aarhus-forstaden Lystrup. Huset er nemlig i fare for at blive oversvømmet, men lørdag kom to fyre fra Sjælland hende til undsætning.

De mødte op ved huset med deres mobile dæmninger, som de sælger gennem et firma. Dæmningerne skal gerne være med til at beskytte huset mod vandet.

- Hun er indklemt af vand og andre, der ikke vil hjælpe hende. Så tænkte vi, at det kan vi godt. Vi laver beskyttelse med dæmninger foran hendes hus, fortæller Sonny Andersen fra Flodding Stop til TV2 ØSTJYLLAND.

Sonny Andersen og makkeren Mogens er klar til at hjælpe den frustrerede husejer i Lystrup.

Udfordringerne for Heidi Jæger Kronvold er kommet, fordi den seneste tids voldsomme regnvejr har dannet en sø, der ligger på grunden ved siden af hendes bolig, og hun har frygtet, at vandet fra søen kan ende i hendes kælder.

Vildt med opbakning langvejs fra

- Det kommer ind så stærkt, at det står op af vores kloak, og det næste, der sker, er jo, at det trænger ind i kælderen, sagde Heidi Jæger Kronvold onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Marken er ejet af Elsted Menighedsråd, men hverken det eller Aarhus Kommune har ønsket at hjælpe husejeren. I stedet kommer hjælpen så fra uventet kant.

At de kommer her, selvom de intet har med os at gøre, det føles meget rart. Så får man troen tilbage på menneskeheden. Heidi Jæger Kronvold, husejer, Lystrup

- Det er helt vildt, at de kommer så langt fra og siger, at det gør vi bare, fordi de synes, at der er nogen, som skal hjælpe os lidt, siger Heidi Jæger Kronvold nu til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun føler ellers, det har været begrænset med opbakning fra menighedsrådet og kommunen, så det varmer hende, at totalt fremmede dukker op og hjælper.

Tro på menneskeheden tilbage

- At de kommer her, selvom de intet har med os at gøre, det føles meget rart. Så får man troen tilbage på menneskeheden. Det er super fedt, at nogen vil gøre noget for os, siger Heidi Jæger Kronvold.

Nu håber hun, at de mobile dæmninger kan give familien en ro og ekstra sikkerhed, så hvis det går helt galt, trænger vandet uden om huset.

På sigt skal der dog arbejdes på en mere permanent løsning, påpeger hun.

Heidi Jæger Kronvold bor nærmere bestemt i Elleparken i Lystrup.