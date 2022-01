Havn i stor vækst: Nu håndteres 1.000 tons i timen døgnet rundt

Da TV2 ØSTJYLLAND tirsdag besøger havnen, holder lastbiler i kø for at blive læsset med vejsalt, der kan bruges, hvis temperaturen igen dykker under frysepunktet.



Et andet sted på havnen ligger et enormt bjerg af skærver fra Norge, der skal ligge under togskinner. Et tredje sted ligger et containerskib til kaj, og midt i alt det fortsætter Molslinjen sine daglige sejladser til og fra Samsø og Sjælland.