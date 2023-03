Havde kniv med på værtshus: - Det er mig, I skal have fat i

Tirsdag eftermiddag gik en beruset mand bevæbnet med en kniv ind på Beefeater Pub i Risskov.



Manden var ikke truende, men var oppe at køre og placerede kniven, som lignede en køkkenkniv, på en barstol. Det oplyser barchefen på Beefeater Pub.

Ifølge politiet overgav manden sig frivilligt, da betjentene ankom, og manden skulle ifølge vagtchef ved Østjyllands Politi Rene Ludvig have sagt:

- Jeg har en kniv. Det er mig, I skal have fat i.

Politiet oplyser, at den 32-årige mand ikke er sigtet for trusler med kniven, men kun for overtrædelse af knivloven.