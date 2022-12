Havde akut mangel på frivillige, men så trådte folk til

Da Aarhus Vinterherberg i slutningen af efteråret slog dørene op for hjemløse, var manglen på frivillige så stor, at lederen af stedet frygtede, at det måtte lukke ned. En situation, vi også her på TV2 ØSTJYLLAND fortalte om tilbage i november.

Men sådan gik det ikke. Efter at have fortalt om udfordringerne med at skaffe frivillige kom der med det samme rigtige mange henvendelser fra folk, der gerne ville give en hånd med på vinterherberget på Tage-Hansens Gade i Aarhus.

- Det væltede ind med interesserede, og vi fik stort set dækket alle vagterne, siger Søren Christensen, der er leder af Aarhus Vinterherberg.

Vinterherberget er særligt tiltænkt hjemløse migranter, der ikke har samme muligheder som personer med dansk CPR-nummer for at søge ly for natten på de etablerede herberger.