Havareret lastbil i motorvejsspor

Et flertal af partier og medlemmer af Odder Kommunalbestyrelse har sendt et opråb til Folketinget.

- Hvis vi skal redde havet, er det vigtigt, at vi handler nu og med beslutsomhed, står der om opråbet i en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale i Odder Kommune, der fortsætter:

Finansministeriet offentliggjorde for nyligt en rapport, der præsenterer tre scenarier for, hvor meget kvælstof landbruget skal reducere for at sikre et rent vandmiljø. Her opfordrer politikerne kraftigt til at vælge den løsning, der kræver den største reduktion på 14.100 ton om året.