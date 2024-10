Havareret bil på motorvej

En 83-årig kvinde i Malling blev onsdag narret af en mand, der udgav sig for at være fra hendes bank. Manden ringede og hævdede, at der var virus på kvindens dankort og tilbød at hjælpe. Kort efter dukkede han op ved hendes hjem og stjal et smykkeskrin under påskud af at beskytte hendes ejendele.

Politiet har en formodning om gerningsmandens identitet baseret på vidneudsagn og signalement. De opfordrer til, at vedkommende selv kontakter dem.