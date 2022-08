Hashkøber dræbte rapper i nødværge - idømmes fem års fængsel

En 43-årig mand, der 22. juli 2020 skød og dræbte en aarhusiansk rapsanger i selvforsvar, idømmes fem års fængsel.

Dommen er afsagt ved Retten i Aarhus.

To medtiltalte på henholdsvis 23 og 27 år idømmes fængsel i henholdsvis to år og to et halvt år.

43-årige Bo Steffen Steffensen blev mandag formiddag fundet skyldig i at have affyret to skud mod Abukar Hassan Ali – kendt som Shmur – ved en fejlslagen hashhandel ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.