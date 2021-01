Hash og baseball-bat: Første nat med visitationszone

Torsdag morgen oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland, at den første aften og nat efter oprettelsen er forløbet relativt roligt.

- Der har ikke været uro eller større episoder. Vi har kørt meget i området og foretaget visitationer og ransagninger, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

To personer sigtet

I alt har Østjyllands Politi foretaget 45 visitationer og 13 ransagninger siden kl. 20 onsdag. To af dem har ført til sigtelser.

- Vi har sigtet en person for besiddelse af hash og en anden person for at have et baseball bat i sin bil uden at have haft et anerkendelsesværdigt formål med det, siger Jakob Christiansen.

- Derfor betragter vi det som et våben.

Fortsætter patruljering og holder øje

Jakob Christiansen fortæller, at det er for tidligt at konkludere, om visitationszonerne har haft indflydelse på, at der har været stille i området.

- Vi kan konstatere, at der har været relativt roligt. Vi fortsætter med at patruljere i området og holde øje. Vi er opmærksomme på udviklingen.

Zonerne er oprettet i to områder omkring Gellerupparken/Toveshøj og Trillegården/Herredsvang, og visitationszonerne varer foreløbig til og med fredag den 12. februar.