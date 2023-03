Hash gemt i en flæskesteg: Smuglere afsløres på stribe trods kreative løsninger

Der kan også være et bestemt fokus som lande, transportmidler og afgrænsede tidsrum.

Styrelsen oplyser til TV2 Østjylland, at der er flere faste ansatte på havnen i Aarhus, som både tjekker lastbiler og udfører kontroller af containere.

- Da tolderne åbnede containeren, markerede toldhundene kraftigt på lugt fra bunden af containeren. Bag en plade på containerens køleelement fandt tolderne ind til flere sorte og grønne pakker, der ved nærmere kontrol viste sig at indeholde kokain, fortalte kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund,

Det oplyser Toldstyrelsen, der havde en god dag på kontoret den dag i september 2022, der betegnede kokainfundet som et af de største i nyere tid.

Markant stigning

Styrelsens toldere fik fingrene i langt mere kokain, hash og amfetamin i 2022 sammenlignet med året forinden.

For kokain er tallet steget fra 7 kilo i 2021 til 112 kilo kokain i 2022, og for hash er tallet steget fra 146 til 555 kilo hash. For amfetamin er tallet steget fra 15 til 50 kilo.

Dertil kommer, at der også blev opdaget flere psykoaktive stoffer. Det dækker blandt andet over opioider og benzodiazepiner.

Tolderne registrerede mere end 3300 sager om narkosmugling i Danmark i 2022. Det er 400 flere sager end året før.

Stofferne blev fundet både i flydende og fast form hos flypassagerer, i containere på danske havne samt i pakker og breve.

Når tolderne har fundet de ulovlige stoffer, bliver sagerne overdraget til politiet, som står for den videre efterforskning.