Har Pia K. nogensinde smagt en kebab?

Kan du nævne én ting, du har lært ved at tale med Pia de seneste 15-20 minutter?

- En ting er at se Pia på tv, en anden ting er at sidde og snakke overfor hende. Jeg var blevet ringet op af et par andre politikere, og de sagde, “prøv at hør her, du kommer til at møde en varm person bag kameraet. Tag godt imod hende.” Det er jo klart, at når der kommer kameraer, og der går politik i den, så er der jo meninger og holdninger, der kommer frem. Den oplevelse, synes jeg, også, at jeg har fået, siger Osman Eroglu.