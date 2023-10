Har fået millioner: Historiske bygninger skal forvandles

Nogle af de gamle bygninger på godsbanearealerne i det centrale Aarhus står over for en overhaling. De er slidte - men bevaringsværdige - og nu har Institut for X, som holder til i bygningerne, taget initiativ til at udvikle den kreative bydel. En millionbevilling fra Realdania samt støtte fra Aarhus Kommune skal være med til at løfte området. - Indsatsen og midlerne skal styrke fællesskabet. Det er noget, vi går meget op i hos Institut fra X, siger Jonas Bøgh Larsen, udviklingskonsulent og projektleder i Institut for X.

Institut for X Institut for X er en kultur-, erhvervs- og undervisningsplatform skabt i 2009. Det er en uafhængig og non-profit kulturel forening skabt på baggrund af borgerinitiativer. Institut for X holder til i gamle bygninger på godsbanearealet i Aarhus. Løbende har stedet udviklet sig. I 2018 blev tre bygninger revet ned for at give plads til den nye arkitektskole. Stedet har mere end 600 aktive medlemmer, 90 atelierer og værksteder, 43 virksomheder, 15 mindre sammenslutninger og 5 netværk. Udendørsarealerne og parkerne i området er offentlige, og alle kan bruge dem eller blive medudviklere på dem. Kilder: Aarhus Kommune og Institut for X

Projektet har fået navnet 'X2 - Vores Kvarter', og netop delen med at gøre det til brugernes projekt betyder meget, forklarer Jonas Bøgh Larsen.

- Bygningerne skal transformeres. Det skal ikke bare have arkitektonisk værdi, men også have værdi for dem, der bruger det. Vi kommer ikke bare til at lukke og gennemføre en masterplan, siger han.

X'et i 'Institut for X' redefineres kontinuerligt af brugerne. Stedet kan altså være et institut for hvad som helst. Foto: Institut for X

Derfor skal der inden for Institut for X formes en gruppe, som skal stå for projektet i samarbejde med Realdania, Aarhus Kommune og brugerne. Stadig en kreativ bydel Projektet skal styrke det i forvejen rige kulturliv i området i en tid, hvor der er masser af store byggerier i nabolaget. - Det er med til at forlænge kulturskabelse i området, så det stadig er en kreativ bydel, siger Jonas Bøgh Larsen.

Selvom bygningerne er gamle, så skal de ikke rives ned. - Det giver aldrig bæredygtig mening at rive ned og bygge nyt. Bygningerne skal transformeres, siger Jonas Bøgh Larsen. Foto: Institut for X

Og når resten af bydelen bliver udbygget, så er det ifølge projektlederen helt naturligt, at Institut for X følger med. Konkret er det tre bygninger, som står for en transformering: Toldvareboden, presenningstørrehallen og vejerboden.

Målet er 40 millioner kroner Realdania støtter projektet med 6,9 millioner kroner, og Aarhus Kommune støtter med 3,8 millioner kroner. Institut for X ønsker i alt at rejse 40 millioner kroner til 'X2 - Vores Kvarter'. Ifølge Jonas Bøgh Larsen er man stadig i gang med at søge fonde og invitere investorer ind i projektet.