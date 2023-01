Har du også lagt mærke til ualmindeligt mange huller i vejene?

Når man i disse dage kører på vejene i Aarhus, er det ikke ualmindeligt, at man pludselig rammer ned i et hul i vejen.

Flere veje i Aarhus er nemlig lige nu spækket med huller som følge af frost og store mængder regn.

- Vi oplever, at der kommer mange huller her efter nytår på grund af det frostvejr, vi havde før jul. Det gør, at vejene går lidt i opløsning, fortæller fagkoordinatoren for vejdrift i Teknik- og Miljø i Aarhus Kommune, Per Kristensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Samtidig har vi fået meget vand her på det seneste og på veje med meget trafik, bliver det ligesom pumpet ned i belægningen, og det giver huller.

Asfalten var for dyr sidste år

Byens måske største hul finder vi ved Harald Jensens Plads, men også i krydset ved Randersvej og Vejlby Ringvej bliver bilisternes støddæmpere sat på en hård prøve. Også Silkeborgvej er nærmest hullet som en schweizerost.

- Vi oplever nok, at det er en anelse værre i år, og det kan godt være, at det skyldes, at vi ikke har lavet helt så meget arbejde sidste år, som vi har gjort tidligere. Asfalt var dyrere sidste år, og det gjorde, at vi ikke fik lavet helt så meget, som vi plejer, siger Per Kristensen.