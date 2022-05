Har du lagt mærke til dem? 2000 ton sten dumpes i vandet ved Aarhus Ø

Ud over at være godt for plante- og dyrelivet, vil stenrevet ud for Lighthouse også kunne have endnu en funktion.

- Man kommer ikke til at kunne se det fra land, men det vil også kunne bruges som dykkermål, mener Bettina Lerche.

Hvornår stenene skal videre ud over kajkanten ligger ikke helt fast endnu, men sandsynligvis bliver bunden beriget med det nye økosystem engang i uge 20.