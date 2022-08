Har du den gode? Teater efterlyser historier fra folkeskolen

Sidder man inde med en god historie, kan man eksempelvis lade sig inspirere at spørgsmål, som hvordan sociale medier påvirker undervisningen, en konkret dialog mellem elever, eller et vredesudbrud, du ville ønske du var kommet med i en given situation, opfordrer Aarhus Teater.

Instruktøren har tidligere fået hjælp af autentisk materiale, da han i 2018 opsatte stykket Hospitalet.

- Jeg synes, det er interessant at bruge et autentisk materiale. Jeg tror, at det er sådan, forestillingen bedst bliver i stand til at fortælle om livet i folkeskolen anno 2022, siger Christian Lollike.

Det optimale skoleliv?

Ifølge teaterdirektør Trine Holm Thomsen har folkeskolen en dannende funktion, der er afgørende for, hvordan vi udvikler os som mennesker senere i livet, og vi er optagede af at skabe det optimale skoleliv.