Har du 80.000 kvadratmeter, Grøn Koncert må låne?

Det var nemlig planen at gøre Eskelunden til Grøn Koncert-plads i år - ligesom Northside-festivalen har hjemme der - men det lykkedes med hjælp fra bygherre på området omkring Marienlystvej og med tilladelse fra Aarhus Kommune igen at bruge den meget større plads mellem Brendstrup og Tilst.

- Vi kan derfor konstatere, at der er et marked for at sælge endnu flere billetter og dermed skabe større overskud til Muskelsvindfondens arbejde, som jo er det, vi er sat i verden for. Det er faktisk lidt af en katastrofe, at vi ikke har en større koncertplads i landets næststørste by, siger Theis Petersen til TV2 Østjylland.

Folkene bag musikfesten drømmer derfor om at finde et helt nyt sted i Aarhus, for de kan sælge langt flere billetter end de 32.000, der er solgt den her gang, hvor der er meldt udsolgt "historisk tidligt".

Her skal byudvikles, og alternativet - Eskelunden i Viby - egner sig ikke til en endagskoncert af den kaliber, Grøn Koncert stiller an med.

- Eskelunden er en virkelig flot plads i et fint område, men det egner sig ikke til en stor éndagsbegivenhed som Grøn Koncert. Min vurdering er, at der med vores setup er plads til maksimalt 25.000 gæster, så der er vi jo langt over. Noget andet er, at vi har brug for en plads, hvor logistikken hænger ordentligt sammen, siger Theis Petersen.

Grøn Koncert i Aarhus er den største på hele sommerturneen. Dagen før går det løs nede i Kolding, og herfra kører 50 lastbiler fyldt med udstyr i løbet af natten nordpå til Aarhus, hvorefter det hele skal bygges op frem mod startskuddet klokken 13.

- Med så stort et setup skal der være styr på logistikken med at komme til og fra stedet på effektiv vis. Det hele skal hegnes ind, og der skal være plads til, at et sted mellem 3000-4000 kommer i bil. Det stiller nogle særlige krav, og alt det er Eskelunden ikke gearet til. Derfor er vi nødt til at finde et nyt sted fremover, siger Theis Petersen.

Der er brug for 80.000 kvm

Grøn Koncert kan ikke blive på Marienlystvej, fordi der skal byudvikles. Derfor er håbet, at man i samarbejde med kommunen kan finde et helt tredje sted. Allerhelst en mark på omkring 80.000 kvadratmeter.

- Jeg synes, vi har gang i en god dialog med kommunen og nogle forskellige parter, men det er for tidligt at sige noget om konkrete steder, ligesom jeg heller ikke kan sætte en tidshorisont op. Jeg vil nøjes med at sige "hellere i dag end i morgen", siger Theis Petersen.

I har tidligere holdt koncerter i Randers - er det ikke en mulighed igen?

- Det korte svar er: Nej. Erfaringen viser, at der kun kommer omkring 13.000 til en Grøn Koncert i Randers, da blandt andet mange folk fra Aarhus ikke tager derop. Vi skal simpelthen være i Aarhus, for sådan har det været siden 80'erne, og vores publikum forventer det af os, fastslår Theis Petersen.