Hans havde lånt sin fars bil - næste morgen manglede rattet

Hans Himmelstrup Hansen fra Aarhus fik sig lørdag morgen lidt af en overraskelse, da han sammen med sin kæreste kom ud til den bil, han aftenen forinden havde parkeret på Ingerslevs Boulevard.

Det var hans fars leasede Volkswagen, som parret skulle bruge til at komme til Mors.

Et kig ind i bilen viste, at der i løbet af natten havde været uventet besøg i kabinen.

- Rattet var savet af ved stammen. Man kunne ikke se, at der havde været indbrud, for der var ingen knuste ruder, så det er et mysterie, hvordan tyven er kommet ind, siger Hans Himmelstrup Hansen til TV2 Østjylland.

11 anmeldelser det seneste døgn

For daglige læsere af døgnrapporten fra Østjyllands Politi vil det stå klart, at den unge mand ikke står alene med den kedelige oplevelse. Der er for tiden langfingrede typer på spil, som bryder ind og stjæler inventar fra folks biler.

Alene tirsdag fik politiet 11 anmeldelser om tyveri fra biler, der primært var begået på aarhusianske parkeringspladser.

I Aarhus V var det gået ud over tre BMW’er, der havde fået knust en rude, hvorefter tyvene havde stjålet rat, speedometre og airbags. På P.O. Pedersens Vej i Skejby var gerningsmændene gået efter biler af mærket Volkswagen. Tre biler havde her fået knust en rude, og fra to af dem var bilens radio blevet stjålet.

På Trindsøvej i Aarhus C havde tyven stjålet en fordør, rattet og radioen fra en Volkswagen, der holdt på en p-plads.

Østjyllands Politi efterforsker nu sagerne nærmere, og de beder eventuelle vidner om at kontakte dem på telefonnummer 1-1-4.