Hanne reddede sin mand fra døden

- Vi har haft brug for at sige tusind tak til dem. Det er stadig surrealistisk at gå herude, for tænk sig, at det skete lige her.

Hanne har nu blot en bøn til de, der skulle ende i en lignende situation.

- Hjælp hinanden. Giv en hånd, hvis I ser et eller andet og tur at springe ud i det, selvom det er megagrænseoverskridende i øjeblikket.

Der kan stemmes på Årets Hjerteredder 2022 frem til efteråret.