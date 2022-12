Hanne er Danmarks første - nu håber hun på flere kvinder i sit fag

Spring ud i det

Målet for Østjyllands Brandvæsen er, at der kan komme flere kvinder ind i faget. Det er nemlig svært at rekruttere nok reddere og medarbejdere til alle deres opgaver.

Selv håber Hanne Seiling på flere kvindelige kolleger, og hun kan sagtens se kvinder indgå på lige fod med de mandlige kolleger.



- Man skal have en nogenlunde fysisk basisform, og den tror jeg, mange har. Så man skal bare springe ud i det.

- Hvis det er det, man gerne vil, skal det nok lykkes, siger Hanne Seiling.

Men hvordan er det så at kunne kalde sig Danmarks allerførste kvindelige redningsdykker?

- Det er da lidt sejt, siger hun med et smil.