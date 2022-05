Handicappede risikerer hjælpen, hvis de flytter kommune

- Vi vil have lavet nogle regionale videnscentre, vi vil have mere behandling ind i regionerne, og så vil vi have gjort op med den den store forskelsbehandling, der er mellem kommunerne, siger Charlotte Bromann Mølbæk, SF's handicapordfører.



- Man skal ikke kunne have 98 fortolkningsmuligheder af, hvor meget hjælp man har brug for, når man lever med et handicap, siger Charlotte Bromann Mølbæk.

I en mail til TV2 Østjylland skriver social- og ældreminister Astrid Krag (S), at regeringen ikke vil støtte forslaget, da man mener, at der allerede er sat gang i en række initiativer, og at kommunerne i forvejen gør mange af de ting, som ligger i SF's forslag.

