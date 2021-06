Handicappede blev lovet millioner: Nu får de ikke en øre

Foreslog 20-25 millioner

TV2 ØSTJYLLAND har forholdt sagen for Liv Gro Jensen, SF's forperson for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Aarhus Kommune.

I havde inden de her forhandlinger lagt op til et løft på 20-25 millioner. Hvorfor gik I ud med så højt et beløb, når I ikke var villige til at levere på det?

- Vi var villige til at give et akut løft, som rent faktisk kunne løfte bostederne i den her situation. Vi forsøgte at nå til enighed om et lavere beløb, som stadig ville give et økonomisk løft, men der var ikke enighed om finansieringen. Det var ikke os, der stod på bagbenene i sidste ende, siger Liv Gro Jensen.

Hvorfor har I sat beboere og pårørende et økonomisk løft i udsigt, når I så ikke leverer på det, når det kommer til stykket?

- Vi gjorde vores bedste og havde de rette hensigter i forhold til, at der er et reelt behov. Det kræver et samlet hold at finde så mange millioner, og det kræver en samlet indsats, som vi desværre ikke kunne få etableret. Det er jeg rigtigt træt af. Vi havde håbet, at KL-forhandlingerne med regeringen ville give et løft, men det lykkedes ikke, og derfor bliver det her et hovedkrav for os til efterårets budgetforhandlinger.