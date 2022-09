Han er kok og frivillig fodboldtræner - og ifølge DF uvelkommen

Dansk Folkeparti er ikke vendt tilbage på TV2 ØSTJYLLANDs henvendelse. Til Berlingske siger partiets formand, Morten Messerschmidt, at annoncen, som kan ses i Jyllands-Posten, ikke handler om de enkelte personer.

- Vi ønsker at sætte fokus på de partier, der deler statsborgerskab ud i flæng. Så der er sådan set ikke noget specielt fokus på de navne, vi har valgt her, det er bare et udsnit af det, der er offentligt tilgængeligt på Folketingets hjemmeside, siger han til avisen.

Ifølge Morten Messerschmidt skal det deles op, hvor folk kommer fra, så vi ikke uddeler "statsborgerskab i flæng".