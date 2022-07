Han både ligner og lyder som Queen: - Der bor en lille Freddie i mig

Bohemian Rhapsody, Under Pressure, Another One Bites The Dust, We Will Rock You og mange flere. Queens bagkatalog er stort, men der er også nogle hits, man ikke sådan kommer udenom, fortæller forsangeren og hiver pladen 'A Day At The Races' fra 1976 frem.



- Den er ’Somebody To Love’ jo på, og det er sådan et nummer, du ikke kommer udenom at spille. Det var jo egentlig efterfølgeren til 'Bohemian Rhapsody', så den er også megakompleks med et kæmpe kor og selvfølgelig et nummer, som også betyder noget for mig, for den har hele Queen-ånden. Alt det, som Queen også var og er, siger Bjarne Baisner.