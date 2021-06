Halvdelen af sygeplejerskerne på nyreafdeling strejker

To tredjedele af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd stemte nej til det mæglingsforslag, Forligsinstitutionen havde lagt på bordet.

Det betyder, at den varslede strejke træder i kraft natten til lørdag, hvor mere end 5.000 sygeplejersker træder ud af deres normale arbejde.

En af de afdelinger, der bliver ramt af strejken, er nyremedicinsk afdeling og dagafsnit på Aarhus Universitetshospital.

Her fortæller ledende overlæge Stinne Kvist, at strejken vil betyde, at nogle patienter vil få udskudt deres behandling.

- Vi er nødt til at lukke nogle spor ned i ambulatorierne, så det bliver en kæmpe opgave for lægerne, som nu skal sidde og læse patientjournaler igennem for at finde ud af, hvilke patienter der skal udskydes.

- Og så bliver det en vurdering af, hvem vi bedst tror kan klare at blive udskudt, siger Stinne Kvist.

Ifølge Stinne Kvist er det cirka 50 procent af sygeplejerskerne på nyremedicinsk afdeling, der kommer til at strejke.