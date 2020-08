Nu kan aarhusianske unge kan komme tilbage i skole: - En fantastisk nyhed

Længe har de ventet, og nu er der godt nyt for eleverne på ungdomsuddannelserne i Aarhus.

Fra i morgen kan halvdelen af eleverne nemlig vende tilbage.

Det er mega fedt at få at vide, at vi endelig kan komme tilbage i skole. Peter Hove, formand, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet mandag aften til TV2 ØSTJYLLAND.

- Sundhedsmyndighederne finder, ud fra en samlet vurdering af smittesituationen i Aarhus, at fysisk fremmøde på ungdomsuddannelserne i Aarhus gradvist kan påbegyndes med virkning fra i morgen tirsdag den 25. august, skriver ministeriet i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

- Antallet af smittede borgere er dog fortsat højt i Aarhus i forhold til indbyggertallet, og aldersgruppen 10-29 årige udgør i øjeblikket næsten 50% af de smittede. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at den fysiske tilstedeværelse på ungdomsuddannelserne begrænses, således at maksimalt halvdelen af eleverne er fysisk tilstede på skolen samtidigt, skriver ministeriet.

Ministeriet oplyser, at man stadig følger smittespredningen i Aarhus nøje og at sundhedsmyndighederne igen vil vurdere situationen den 28. august.

Begrænsningen, der kommer til at betyde halvtomme klasselokaler, er foreløbigt gældende indtil den 4. september - samme dato som de resterende corona-restriktioner i Aarhus løber til.

Glad gymnasieelev

På Facebook kommenterer sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke også nyheden, som er truffet på baggrund af de nedadgående smittetal i Aarhus.

- Jeg har godt nyt om Aarhus. Smittetallet i Aarhus har været alvorligt og bekymrende, men er nu nedadgående. Det betyder, at vi gradvist, forsigtigt kan åbne Aarhus mere op. Godt gået Aarhus!

Den gradvise genåbning af gymnasierne skaber glæde hos en af gymnasieeleverne, der har forsøgt at råbe myndighederne op.

- Det er mega fedt at få at vide, at vi endelig kan komme tilbage i skole. Nu har vi lagt et pres på myndighederne siden mandag i sidste uge, og nu bærer det endelig frugt, og det er da mega fedt, siger formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Østjylland, Peter Hove.

Rektor: Kan nok ikke nå det til i morgen

På Århus Statsgymnasium er rektor Dorte Fristrup glad for meldingen om, at nogle elever nu kan vende tilbage.

- Det er en fantastisk nyhed. Eleverne trænger til at komme tilbage, det har vi sagt rigtig mange gange den sidste uge. Det er jeg rigtig glad for, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Borgmester til gymnasieelever: Skru ned for soundboxen og kom tilbage

Hun er Danske Gymnasiers regionsmedlem i Midtjylland og fortæller, at praktikken omkring, hvor mange og hvilke elever, der kan vende tilbage, nu skal på plads på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

- Det må vi finde ud af. Der står maksimalt halvdelen – og vi skal på skolerne have fundet det rigtige snit, siger Dorte Fristrup.

Hun finder det dog ikke realistisk, at gymnasiet for alvor kan slå dørene op for eleverne allerede tirsdag morgen.

- Lærerne er gode til at omstille deres undervisning, men det kan de ikke gøre fra kl. 20 om aftenen og så til i morgen tidlig. Vi trækker lige vejret og så finder vi ud af, hvordan vi får det gjort bedst.

Professor: Tingene røg ud af proportion

Professor i virologi ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan har flere gange udtrykt sig kritisk over for, at eleverne på ungdomsuddannelserne i Aarhus ikke fik lov at komme i skole.

Derfor ser han positivt på aftenens melding.

- Det synes jeg virker meget fornuftigt. Vi har set lave smittetal og mens smittetallene har været højere, har vi ikke set flere indlagte og kritisk syge, så jeg synes, at man stille og roligt kan åbne op, som man også har valgt at gøre nu, siger Søren Riis Paludan.

Han mener dog stadig, at det kunne være sket før.

- Tingene er røget lidt ud af proportion, vi har set flere smittede en overgang, men ikke betydeligt flere indlagte, så jeg synes, man valgte forkert ved ikke at lade ungdomsuddannelserne være åbne.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra undervisningsminister børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og Styrelsen for Patientsikkerhed. De har dog ikke villet stille op til interview.