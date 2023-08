Haileys forældre deler glædelig nyhed

- Det er nemt at fri, når det hele går godt, men et forhold viser virkelig sine styrker i de svære tider.

Med nogenlunde de ord faldt Frederik Ritz Krarup på knæ foran Nana Ritz Krarup midt i Central Park i New York.

- Det havde jeg på ingen måde regnet med. Jeg fik et kæmpe sus i maven, men var selvfølgelig ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville sige ja, siger en glad Nana Ritz Krarup.

Det er tidlig morgen i New York, hvor parret ankom til for et par dage siden for at vænne sig til tidsforskellen, inden deres toårige datter Hailey skal opereres for en venøs malformation på tirsdag.

Og midt i det var der altså plads til et frieri. Frederik Ritz Krarup havde ringen med hjemmefra, købt i en guldsmed i Haderslev, hvor Nana Ritz Krarups afdøde morfar har arbejdet.

- Det, vi har været igennem som familie, er helt vildt, og jeg har da også tænkt, at vi har været mega seje, siger nyforlovede Nana Ritz Krarup.