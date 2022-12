Hærværk gik galt: Kanonslag sprang i hånden på ung mand

Billeder fra steder viser postkasser, der er sprunget i stumper og stykker. Men den formodede gerningsmand slap heller ikke derfra uden skrammer.

Det oplyser Østjyllands Politi lørdag morgen.

Politiet sendte fredag aften klokken 20.40 en patrulje til Elstedhøj i Lystrup, hvor flere postkasser var meldt sprunget i stykker med kanonslag.

Kort tid efter fandt patruljen en 20-årig mand, som havde kraftige skader på sin ene hånd efter et kanonslag, der var sprunget i hånden på ham.

Han blev kørt på skadestuen til behandling, men vil senere blive indkaldt til afhøring ved politiet. Han er mistænkt for hærværk ved at have sprunget postkasser i luften.