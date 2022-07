Had og stolthed: Åbning vækker mange følelser

- Jeg tager det som et udtryk for, de hjælper os med at vise respekt for den familie, der har mistet et barn, og den familie, der har et tilskadekommet barn, siger direktøren Henrik Ragborg Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.



Plads til at føle det, man føler

Medarbejderne havde mulighed for at gå en runde i parken, inden den åbnede for gæster klokken 14 i eftermiddag.



Jacqueline Kristensen synes, at denne stille åbningsdag er den helt rette måde at gøre det på.

- At man kan være stille og føle det, man føler, det er bare så rart. Så kan vi måske forsøge at gøre vores arbejde godt bagefter, siger hun.



Og et godt og tæt kollegaskab er ifølge hende blevet endnu tættere.

- Vi er rykket sammen på en helt anden måde. Vi er der bare for hinanden. Har man brug for et kram, får man det, så vi er rykket tættere sammen, hvis vi kunne det. Der er plads til at være, siger forlystelsesoperatøren.