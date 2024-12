Johnny prøvede lykken i pop up-shop: Håbede på en iPhone - fik noget helt andet

Indtil nu har King Colis åbnet to pop up-butikker i Danmark. Én i København og den i Aarhus. Men Alexia Faura forventer at øge antallet i 2025, da firmaet tydeligt mærker interessen på en dag som Aarhus, fortæller han.

- Folk siger, at det er ligesom et lotteri, men for mig at se er det bedre end lotteri, fordi du uanset hvad får noget, og måske er du virkelig heldig at få fat i en af de helt værdifulde pakker, siger Alexis Faure, der er én af mændene bag King Colis, til TV2 Østjylland.

Det er firmaet King Colis, der står bag konceptet, hvor de "redder" tabte pakker fra at blive skrottet ved at opkøbe dem og sælge dem videre som mystery boxes.

- Jeg håber at kunne finde julegaven til min kæreste. Det ville være helt perfekt. Så giver jeg hende den uden at åbne den, siger han.

- Vi spurgte, "hvad er det her?" og fik at vide, at man kunne købe en pakke og vinde en bamse, så det måtte vi da prøve, siger han grinende, mens han langsomt bevæger sig med den meterlange kø, der snor sig gennem centeret.

Johnny Tran var tirsdag formiddag ude for at få en kop kaffe med en kammerat i Bruuns Galleri i Aarhus, da en pop up-butik fyldt med pakker fangede hans opmærksomhed.

- Vi har to forskellige typer af kunder. Den ene type kommer for at vinde den helt store jackpot som en guldbar eller en iPhone, mens den anden type kommer for oplevelsen, forklarer Alexis Faure.

Han fortæller videre, at det er meget forskelligt, om det er et koncept, de tjener penge på, men denne tirsdag i Aarhus er han ikke i tvivl om, at det er noget, de vil tjene på.

Katten i sækken?

Med hænderne dybt begravet mellem de mange pakker tager Johnny Tran nøje bestik af dem alle, mens han ryster og mærker efter for til sidst at udvælge én med kommentaren:

- Det må være en iPhone, det her. Det er jeg sikker på. Dén tager vi, siger han og betaler prisen - et par tusinde kroner.

Så heldig var Johnny Tran dog ikke, for indholdet af pakken, som skulle være en gave til hans kæreste, viser sig at være en form for lampe.

Et kig på Trustpilot viser i øvrigt, at Johnny Tran tilsyneladende ikke er den eneste, der ikke får sin drøm opfyldt ved at handle med King Colis. Godt nok er der kun 14 anmeldelser på den danske version af siden lige nu, men faktum er, at 100 procent af kunderne har givet virksomheden én stjerne ud af fem mulige.