Hårdt ramt sogn undgår med nød og næppe ny nedlukning

Her kontakter man de borgere, der er indkaldt til vaccination men ikke selv har booket en tid, og inviterer dem til få det ordnet i nærområdet.

- Vi oplever generelt, at flere ikke er blevet vaccineret, fordi det kan virke besværligt, men at de faktisk gerne vil. Vi kan se, at 30 procent af de indkaldte i sognet ikke er blevet vaccineret eller har booket en tid, siger Niels Højbjerg.

Han fortæller, at man i samarbejde med regionen også arbejder på at lave fremskudt borgerservice i området og andre steder med lav tilslutning.

- Det kan være svært for nogle at forstå den digitale tilmelding, og så vil vi gerne stille folk til rådighed med at hjælpe, siger stadsdirektøren.

Mobiltestenhed på vej

Det andet spor handler om test.

Lige nu er der flere teststeder i sognet, men Aarhus Kommune er i dialog med Region Midtjylland om fra midten af næste uge at sende en mobil testenhed derud, som kan flytte sig lidt rundt i området.

Her vil man kunne få en hurtigtest, og hvis den slår ud, kan man samme sted efterfølgende få lavet en PCR-test, forklarer Niels Højbjerg.