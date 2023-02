Hårdt ramt by skal have busser og cykler fra Østjylland

Aarhus Kommunes forbindelse til den ukrainske by Lviv skal opgraderes til et venskab. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

- På den måde sender vi et stærkt signal til Putins Rusland om, at Ukraine er en del af et frit Europa og ikke Putins forskruede imperiedrømme.

Aarhus Kommune har igennem efterhånden en del år haft en relation til Lviv, men de senere år har det været på et lavt blus. Det skal der altså nu laves om på, og Jacob Bundsgaard mener også, det er et stærkt signal.

- I virkeligheden er der også en ret symbolsk handling i, at vi har opsagt med Skt. Petersborg i Rusland og i stedet tager en ukrainsk venskabsby i form af Lviv, siger han til TV2 Østjylland.

Sidste år afbrød Aarhus samarbejdet med den russiske by Skt. Petersborg på grund af den russiske invasion af Ukraine.

- Jeg synes det er helt naturligt, at vi som by og kommune vender blikket mod Ukraine og udbygger vores samarbejdsrelationer til Lviv, lyder det fra den aarhusianske borgmester.

Fredag eftermiddag mødtes borgmester Jacob Bundsgaard (S) med sin borgmesterkollega i Lviv, Andriy Sadovyi, via en online-forbindelse.

Fokus på Lviv

Jacob Bundsgaard håber, at samarbejdet kan blive givtigt begge veje, men han anerkender, at det i første omgang vil være situationen i Lviv, der vil være fokus på.

- Situationen i Lviv er voldsom og hjerteskærende, så det handler bare om, hvad vi kan hjælpe med. Men på sigt er det en millionby, som vi har en masse muligheder for at få et godt samarbejde med på mange forskellige områder, mener borgmesteren.

Han nævner blandt andet et stort genopbygningsarbejde i byen som en mulighed i fremtiden, hvor at danske virksomheder kan spille en rolle - både med byggeri og med rådgivning.

Busser og cykler

Først og fremmest er det dog den akutte situation i Lviv, som der skal hjælpes med.

- Han (Lvivs borgmester, red.) spurgte, om vi kan hjælpe med noget af logistikken. Det handler blandt andet om, at de mangler busser og cykler, og vi har allerede gang i et projekt med at sende cykler af sted, siger Jacob Bundsgaard.