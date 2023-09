Håber stadig at få millioner retur: Vil give betydeligt luft i budgettet

Der har været heftig aktivitet blandt tidligere og nuværende beboere fra Elstedhøj i Aarhus-forstaden Lystrup det seneste døgns tid. Torsdag kom det frem via TV2 Østjylland, at der i 22 år er blevet opkrævet for meget på strømregningen for de 416 boliger i boligafdelingen, fordi 11 målere i hele den periode har målt dobbelt. Det har resulteret i en samlet overfakturering på 7,4 millioner kroner, som Boligforeningen Århus Omegn har krævet ind. Fejlen blev opdaget, da elselskabet Konstant tidligere i år skulle tilslutte ladestandere ved boligforeningen. Nu er spørgsmålet, hvem der har ret til at gøre krav på de mange penge, som Konstant har sendt retur: Boligafdelingens fælleskasse eller de enkelte beboere, hvad enten de bor der endnu eller blot har boet der på et tidspunkt i perioden mellem 2001 og 2023.

Stemningen siger tilbagebetaling Stemningen i en Facebook-gruppe med godt 70 deltagere, som én af de berørte borgere oprettede torsdag eftermiddag, er meget klar: Giv os vores penge tilbage. - De skal bare til lommerne. Det er rent tyveri, hvis de beholder de penge i fælleskassen. Jeg kan godt se, det giver mening at bruge pengene på eksempelvis et nyt affaldssystem, der kommer alle til gode, siger Jeanett Bergfriedt Andersen til TV2 Østjylland og fortsætter: - Faktum er bare, at det er de enkelte beboere, der har måttet undvære de her penge - derfor bør de komme tilbage, hvor de kom fra. Hun har boet i Lystrup det meste af sit liv og i Elstedhøj ad flere omgange og sammenlagt i 15 år mellem 2001 og 2021. I 2021 flyttede hun med sine tre børn til Galten, og det samme gjorde hendes forældre. De boede også i Elstedhøj i mange år, så de føler også, de har penge tilgode.

quote Det er helt hen i vejret, hvordan de kan nå frem til, at vi ikke skal have penge tilbage, som de ved en fejl har trukket over huslejen i så mange år Pernille Biegel Harpsøe

Det samme gør Pernille Biegel Harpsøe, der både har boet i en etværelses ungdomsbolig og i en lejlighed sammen med sin mand og børn. - Jeg synes, det er helt hen i vejret, hvordan de kan nå frem til, at vi ikke skal have penge tilbage, som de ved en fejl har trukket over huslejen i så mange år. For mit vedkommende drejer det sig om godt 12.000 kroner, siger Pernille Biegel Harpsøe, der nu bor et andet sted i Lystrup.

Så meget håber de at få retur TV2 Østjylland har torsdag og fredag været i kontakt med en række tidligere eller nuværende beboere fra Elstedhøjs to bebyggelse, Elstedhøj og Sønderskovvej. De føler alle, at de har krav på at få et beløb tilbage fra Boligforeningen Århus Omegn. Her er nogle eksempler på de beløb, folk føler sig berettiget til at få: "Jeg har boet her i ti år, så det er cirka 8080 kroner." "Jeg har boet der i mere end 15 år. De skylder mig over 12.100 kroner". "11.312 kroner. Jeg boede der fra 1996 til 2014." "Mit krav er 10.150 kroner." arrow-down

En anden utilfreds beboer er Malene Koué. Hun fortæller, at hun som enlig mor ikke har ret mange penge til rådighed, så det vil kunne mærkes, hvis hun får sine penge tilbage.

quote Der må simpelthen være nogle paragraffer ét eller andet sted, der forbyder boligforeningen at beholde vores penge Malene Koué

- Det vil give mig en ret betydelig mængde luft i budgettet. Jeg har boet her siden 2013, så jeg må have betalt omkring 8000 kroner i de ti år. Dem vil jeg da gerne hygge mig for sammen med børnene. Der må simpelthen være nogle paragraffer ét eller andet sted, der forbyder boligforeningen at beholde vores penge, siger Malene Koué til TV2 Østjylland. Jeanette Bergfriedt Andersen stiller spørgsmål ved flere ting i sagen, som hun godt tænke sig at få besvaret:

- Jeg undrer mig først og fremmest over, at det ikke er blevet opdaget igennem 22, at der bliver faktureret dobbelt. Jeg undrer mig også over, at det er boligforeningens egen advokat, der får lov at rådgive om, hvad der skal ske med de her penge. Og jeg undrer mig over timingen i det hele. Det med timingen handler om, at beboerne blev orienteret om elmåler-fejlen den 4. september. På det tidspunkt var der imidlertid allerede indkaldt til afdelingsmøde med en frist den 22. august, hvis man ønsker at stille forslag til behandling på mødet, som finder sted på tirsdag.

quote Det er simpelthen ikke i orden, når beboerne først er blevet orienteret om pengene en uge før mødet og altså efter fristen Jeanette Bergfriedt Andersen