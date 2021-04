Gymnasium står fuldstændig tomt: - Det giver en spøgelsesagtig stemning

Det betyder, at gymnasiet lige nu står fuldstændig tomt - til stor ærgrelse for skolens rektor.

- Det er forfærdeligt trist. Det giver en spøgelsesagtig stemning, siger rektor Lone Sandholdt Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

De fleste af gymnasiets elever kommer ikke engang fra Ravnsbjerg Sogn, og rektor tvivler på, at de nuværende regler for lokal nedlukning er optimale:

- Jeg tænker meget på de stakkels elever, der sidder derude bag skærmen. Men jeg tænker faktisk også, at det, at eleverne kommer her, er en større sikring i forhold til at forhindre eventuel smitte, end at de nu skal sidde hjemme, forklarer hun.