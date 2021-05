Gymnasieelever er tilbage på skolebænken efter forvirring om sogneregler

Viby Gymnasium er stadig underlagt de sammen restriktioner som andre, men rektor fortæller, at en stor del af gymnasiets elever vil være tilbage på skolen i de kommende uger.

Og uddannelsesinstitutionen har gode muligheder for at holde opdage eventuel coronasmitte, vurderer hun. Gymnasiets gymnastiksal er nemlig indrettet til test af eleverne, og idrætshallen har myndighederne lånt, og her kan man både blive pcr- og kviktestet.

Gode til at huske test

- Vores elever skal aftenen før de møder sende et billede af deres testsvar.

- De er gode til at huske at blive testet, men det er ikke altid, de husker at sende svaret, lyder det fra Lone Sandholdt Jacobsen.

Elevrådsforperson Anna Vinther Nielsen siger, at det kan føles lidt presset at være elev, når der er mange corona-restriktioner at holde styr på:

- Man bliver nødt til at tage den dag til dag. Som elev er det hårdt, at der hele tiden ændres ting, men det er godt, at vi kan komme i skole igen, siger Anna Vinther Nielsen.