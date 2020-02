Gruppe for kvinder med styr på økonomien er blevet voldsomt populær

Det er blevet in for kvinder at investere, spekulere i aktier og have styr på økonomien. Det viser Facebook-gruppen Moneypennys popularitet med al tydelighed.

Drømmen er at sprede det til flere kvinder. For det er en fed følelse at have kontrol over sin økonomi. Linnéa Schmidt, medstifter, Moneypenny

På blot to år er gruppen gået fra at have 1100 medlemmer til 11.000. Lørdag mødtes flere af dem på en café i Aarhus.

- Økonomi kan være lækkert og nice, det skal ikke være så hårdt, kedeligt og tørt, lyder det fra medstifter af Moneypenny, Linnéa Schmidt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Linnéa Schmidt var med til at stifte Moneypenny, som på kort tid er blevet voldsomt populær på Facebook.

Over 20 til café

En af gruppens helt store forcer er ifølge hende, at kvinderne er gode til at hjælpe hinanden i gang og dele alverdens tips.

At Moneypenny nu er blevet så stor, glæder medstifteren.

- Det er helt fantastisk. Da vi startede, var vi kun en tre-fire stykker, når der var café. Nu er vi over 20, fortæller hun.

Ingen konkurrence

Blandt de over 20 kvinder, der lørdag var samlet, var et af de nye medlemmer Henriette Niemann fra Grenaa.

Man fornemmer med mænd, at der går konkurrence i det. Har vi slet ikke i det her forum. Henriette Niemann, nyt medlem, Grenaa

Hun fremhæver mange af de samme fordele ved gruppen som Linnéa Schmidt.

- Vi kvinder er gode til at hjælpe hinanden og løfte hinanden. Man fornemmer med mænd, at der går konkurrence i det. Har vi slet ikke i det her forum, siger Henriette Niemann til TV2 ØSTJYLLAND.

Henriette Niemann er glad for at være blevet en del af Moneypenny, hvor kvinderne hjælper hinanden med at investere deres penge.

Fedt at have kontrol

De investeringsparate kvinder er alle enige om, at det er vigtigt med et fokus på økonomi, ellers kan det få konsekvenser.

- Man mister meget afkast i det lange løb, hvis man ikke investerer, siger Linnéa Schmidt, der drømmer om at få endnu flere med:

- Drømmen er at sprede det til flere kvinder. For det er en fed følelse at have kontrol over sin økonomi.

