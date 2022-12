Grønt projekt holdt tilbage i flere år - nu skal skole vente endnu længere

Fordi skolen ligger så tæt på vandet er området nemlig omfattet af strandbeskyttelseslinjen og er derfor underlagt strammere regler for, hvor meget man må ændre i naturen.

Det betød, at skolen i november 2020 fik afslag på at få dispensation fra naturbeskyttelsesloven, så man kunne plante træerne.

Den afgørelse klagede skolen over den 11. december 2020, og siden er der altså gået over to år, uden der er kommet svar.

Områdechef i Kystzoneforvaltning i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft forklarede i august, hvorfor reglerne ikke tillader skovrejsningen:

- Det er, fordi det er en ændring af tilstanden. Det vil sige, at den tilstand, der er, før man beplanter, er en åben og fri kyststrækning. Hvis man så planter træer, påvirker det landskabet betydeligt, og det er lige præcis det, reglerne skal forhindre, sagde Hans Erik Cutoi-Toft til TV2 ØSTJYLLAND.

Står i stampe

Efter den seneste deadline-udskydelse har skoleleder på Skæring Skole Anne Schwarz valgt at søge partsindsigt i sagen. Simpelthen fordi hun vil have klarhed over, om der er sket noget.

- Jeg ved ikke, om de overhovedet har kigget på sagen. Derfor har jeg bedt om at få lov til at kigge på, hvad der er foregået i den, siger Anne Schwarz.

Skolelederen kontaktede Miljø- og Fødevareklagenævnet i november og igen i december, da hun ikke havde fået svar. Hun har fortsat ikke hørt noget tilbage.