Greenpeace tog fejl: Demonstranter hang fra siloer ved forkert virksomhed

- Det var fordi, demonstrationen primært var henvendt imod Danish Crown. Det klimaproblem ville vi gerne sætte fokus på. Den fabrik, vi blokerede, plejede at levere foder, men fra i år laver de kun foder til kvæg. Da vi fik det at vide, gav det ikke mening at blive ved med at blokere vejene. Derfor fjernede vi blokaderne og rykkede demonstrationen, siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov, Greenpeace, til TV2 ØSTJYLLAND.

På trods af fejlen mener hun stadig, at demonstrationen var en succes.

- Jeg synes, at vi har fået sendt et tydeligt budskab om skovrydning for soja til svinefoder og et tydeligt budskab til Danish Crown, siger Kristine Clement.