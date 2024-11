Gratis skolemad til mere end 20.000 elever

Regeringen, SF og De Radikale er enige om finanslov for 2025, hvor der oprettes forsøg med gratis skolemad, og håndværkerfradrag genindføres.

Det fremgår af finansloven, som er blevet præsenteret fredag.

Det er SF og De Radikale, som har fået ordningen om skolemad med i aftalen. Det er ikke alle landets skoleelever, som kan se frem til gratis skolemad. Men både folkeskoler og friskoler vil kunne søge om at blive omfattet af ordningen.

- Et udspil fra regeringen er blevet endnu bedre, fordi vi har SF og De Radikale med, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et kort pressemøde.

Wammen tilføjer, at det betyder, at mere end 20.000 elever fra sommeren 2025 kan se frem til gratis skolemad.

Da regeringen kom med sit udspil til en finanslov i august, indeholdt det ikke skolemad.

- Det er en fornøjelse, når man har partier, der ved, hvad de vil, og som tager ansvar, siger Wammen.

I 2025 afsættes der 104 millioner kroner til forsøgsordningen, og fra 2026 til 2028 afsættes der årligt 250 millioner kroner.

Et storstilet forsøg

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) kalder forsøget med gratis skolemad for "et storstilet forsøg". Han håber, at det bliver permanent på et tidspunkt.

- Vi får nu et storskalaforsøg med skolemad. Det er vigtigt, at det er på alle klassetrin. Det ser jeg frem til at forhandle på plads med SF og De Radikale, siger Tesfaye.

Gratis skolemad vil give børnefamilier "ro", mener SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

- At få et varmt måltid mad er faktisk meget normalt rundt om i Europa. Danmark er et af de få lande, hvor man ikke kan få det. Børn, som får mad i skolen, er gladere, mætte, og de lærer bedre, siger hun.