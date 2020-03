Gratis pizza: Italiensk restaurantejer vil fjerne fokus fra COVID-19

For at vise at Italien stadigvæk er andet end Covid-19 - uddeler en pizzaria-ejer nu gratis pizza.

Italien er andet og mere end COVID-19, sygdom og karantæner. Én af de ting er himmelsk italiensk pizza.

Og det vil italienske Marcello Passalia nu minde danskerne om.

Både i mandags, i dag og i morgen byder han derfor på gratis italienske pizzaer på sin restaurant i Aarhus.

- Jeg vil gerne støtte mit land alt hvad jeg kan. Også hvis jeg skal arbejde 24 timer i døgnet. For mig handler det ikke om omsætning, siger Marcello Passalia, indehaver af Restaurant Passione, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Italien er mere end corona

Marcello Passalia er en stolt italiener. Derfor frustrerer det ham, når den massive coronadækning for tiden i høj grad fokuserer på Italien, som er det land i Europa, hvor virussen indtil nu har bidt sig hårdest fast.

- Jeg er totalt frustreret. Jeg er stolt af mit land, og fokus lige nu er bare Italien, Italien, Italien. 'Virus kommer fra Italien', 'rejs ikke til Italien'... Selvfølgelig, man skal passe på, men alligevel, siger han.

Han er selv fra Milano, og minder om, at Italien er så meget mere end bare sygdom.

- Vi har en kæmpe stor kulinarisk verden i Italien. Vi har design, vi har møbler, vi har rigtig mange tusinde ting, som vi producerer i Italien, siger Marcello Passalia.

Mandag stod folk i kø foran hans restaurant, for at få en gratis pizza, og i dag tager han kun imod gæster, der på forhånd har reserveret et bord.

- Jeg håber bare, at folk går herfra med et smil, siger han.

Kongreskompagniet tilbyder assistance til planlægning og afvikling af kongres- og mødearrangementer, og er i disse dage hårdt ramt af COVID-19 situationen.

Italien er skræmmebillede

Italien er det land i Europa, hvor flest personer er smittet med COVID-19.

For få dage siden meldte den italienske regering ud, at samtlige af landets museer, teatre, biografer, skoler, natklubber og kasinoer lukkes frem til 3. april.

Hvis man skulle være i tvivl om, at COVID-19 også har store og reelle konsekvenser for det danske samfund, så skal man bare tage en snak med Lone Stouby.

Hun er direktør for Aarhus-firmaet Kongreskompagniet, der assisterer andre med at planlægge og afvikle kongresser.

Lige nu har hun dog travlt med at aflyse eller udsætte kongresser. Kongresser, som hendes firma har arbejdet med gennem måneder og år.

- Jeg har det ikke ret godt for at sige det på godt dansk. Jeg håber slet ikke, at Danmark bliver parallel til Italien, siger Lone Stouby, direktør for Kongreskompagniet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kongreskompagniet har aflyst eller udsat kongresser i marts og april. Kongresser i juni er, i skrivende stund, ikke blevet aflyst.